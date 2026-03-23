Fraport Aktie

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Fraport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303

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23.03.2026 12:02:42

Fraport Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Fraport mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Overweight" belassen. Andrew Lobbenberg verwies am Montag auf Medienberichte, dass sich Deutschlands größte Fluggesellschaft Lufthansa für München statt Frankfurt als Standort für den mittelfristigen Drehkreuz-Ausbau entschieden habe. Sollte sich dies bestätigen, wäre dies strategisch gesehen negativ für das mittelfristige Wachstum des Flughafenbetreibers Fraport, schrieb der Analyst. So könnte sich aber auch der Druck, zusätzlich in den Terminalbau in Frankfurt zu investieren, verringern./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 09:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 09:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fraport AG Overweight
Unternehmen:
Fraport AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
73,80 € 		Abst. Kursziel*:
28,73%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
70,45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
34,85%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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