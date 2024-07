FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Grenke nach den Aussagen des Leasingspezialisten über sein Neugeschäft im zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Das Handels-Update sei stark, schrieb Analyst Mengxian Sun in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dabei verwies er vor allem auf die Wachstumsrate, während das Margenniveau den Erwartungen entsprochen habe. Die vollständigen Zahlen werde Grenke am 8. August veröffentlichen./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.07.2024 / 08:03 / CET





