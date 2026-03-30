NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Der Absatz des Myelofibrose-Mittels Ojjaara sei im bisherigen Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 14 Prozent gesunken, schrieb Zain Ebrahim am Montag nach der Datenauswertung. Der Schwung bei der HIV-Prophylaxe Apretude habe nachgelassen./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 00:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 00:15 / BST



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