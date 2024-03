NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Investorenveranstaltungen auf "Buy" mit einem Kursziel von 109,10 Euro belassen. Konzernchef Dominik von Achten habe bekräftigt, dass es hinsichtlich Fusionen und Übernahmen (M&A) nicht die Zeit für eine Elefantenjagd sei, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aus regionaler Sicht seien die USA in puncto M&A am interessantesten, aber auch in den aufstrebenden Ländern gebe es Gelegenheiten./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2024 / 13:15 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2024 / 20:00 / ET



