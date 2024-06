NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Buy" belassen. Das Vertrauen in der deutschen Bauindustrie bewege sich weiter auf dem tiefen Niveau vom Mai, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Die Erwartungen an die Preise hätten sich erholt auf ein neutrales Niveau, ähnlich wie die Auftragslage./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2024 / 18:39 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2024 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.