NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 148,30 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe im vierten Quartal über den Erwartungen gelegen, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Was den Ausblick betreffe, liege der Ebit-Konsens schon am oberen Ende der Spanne, sodass es hier wenig Anpassungen geben dürfte. Da auch das Aktienrückkaufprogramm nicht wie erhofft ausgeweitet worden sei, vermisse sie Neuigkeiten, um die Aktie nach der kräftigen Rally in den vergangenen Monaten weiter zu beflügeln./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2025 / 01:46 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2025 / 01:46 / ET





