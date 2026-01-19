Heidelberg Materials Aktie

230,40EUR -2,40EUR -1,03%
Heidelberg Materials für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

19.01.2026 09:43:07

Heidelberg Materials Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Overweight" mit einem Kursziel von 265 Euro belassen. Rund 20 Prozent der europäischen Baustoffkonzerne dürften fast keine Überbestände haben, was die Preisgestaltungsmacht stärken und mehrere Jahre für überdurchschnittliche Gewinne sorgen könnte, schrieb Tom Zhang in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 01:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
265,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
230,70 € 		Abst. Kursziel*:
14,87%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
230,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,02%
Analyst Name::
Tom Zhang 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

09:43 Heidelberg Materials Overweight Barclays Capital
16.01.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
15.01.26 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
15.01.26 Heidelberg Materials Market-Perform Bernstein Research
