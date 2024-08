LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 106 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Tom Zhang kappte seine Schätzungen am Dienstagabend nach dem Quartalsbericht etwas. Einem schwächeren Geschäft in Europa stehe ein starkes Abscheiden in den USA gegenüber. Insgesamt lobt er die ordentlichen Ergebnisse./ag/mne



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2024 / 18:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2024 / 18:56 / GMT



