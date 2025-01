NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 151 Euro auf "Overweight" belassen. Die jüngsten Trends zeigten, dass die Geschäfte in Osteuropa weiter stark liefen und die Volumina in den Kernmärkten Westeuropas die Talsohle erreicht hätten, schrieb Analystin Elodie Rall am Montagabend nach einem Treffen mit Vorstandschef Dominik Von Achten./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2025 / 20:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2025 / 00:15 / GMT



