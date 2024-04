NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel nach Zwischenberichten der Konkurrenten Sika und Beiersdorf auf "Buy" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Analyst David Hayes beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit Rückschlüssen auf das Klebstoffgeschäft. Die organische Umsatzentwicklung von Sika habe zwar die Erwartungen verfehlt, sie lasse aber auf eine positive Überraschung bei Henkel schließen. Verfehlte Erwartungen der Beiersdorf-Tochter Tesa seien dagegen weniger förderlich. Dies werde aber aufgewogen durch bestätigte Tesa-Zielsetzungen./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2024 / 03:13 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2024 / 03:13 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.