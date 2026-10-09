Henkel vz. Aktie
|74,92EUR
|0,66EUR
|0,89%
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
Henkel vz Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 74,96 Euro belassen. Während viele Absatzsegmente der Hersteller von Konsumgütern des täglichen Bedarfs zunehmend gesättigt seien, dürfte Longevity ein noch lange bestehender Megatrend bleiben, schrieb Callum Elliott in einer am Freitag vorliegenden Studie. In diesem Bereich könnten die Unternehmen das Wachstum also noch vorantreiben. Eine Blaupause für eine solche erfolgreiche Entwicklung liefere die Unilever-Sparte Health and Wellness./mis/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 23:12 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 02:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Market-Perform
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
74,96 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
75,02 €
|
Abst. Kursziel*:
-0,08%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
74,92 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,05%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
|
12:27
|Freundlicher Handel in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX mittags (finanzen.at)
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Handel im Plus (finanzen.at)
|
08.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
08.10.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
08.10.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Donnerstagmittag Verluste (finanzen.at)
|
08.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
07.10.26
|XETRA-Handel LUS-DAX verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste (finanzen.at)
|
07.10.26
|Schwache Performance in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|10:19
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|06.10.26
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10:19
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|06.10.26
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:19
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|06.10.26
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Henkel KGaA Vz.
|75,06
|1,08%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:29
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:27
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|13:26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:23
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:21
|Sixt Buy
|UBS AG
|13:20
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|13:20
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|13:19
|Valeo Neutral
|UBS AG
|13:18
|Michelin Neutral
|UBS AG
|13:18
|Continental Buy
|UBS AG
|13:17
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|13:16
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|13:16
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|13:16
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|13:15
|Renault Sell
|UBS AG
|13:15
|BMW Neutral
|UBS AG
|13:14
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|13:03
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:03
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:46
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|12:45
|OMV verkaufen
|Barclays Capital
|12:26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:25
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|12:24
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|12:23
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:21
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:19
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:50
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|11:19
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|11:19
|Salzgitter Buy
|UBS AG
|11:17
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:17
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|11:17
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|11:17
|voestalpine buy
|UBS AG
|11:09
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|11:09
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|11:08
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:04
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|11:03
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|11:02
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:58
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|10:58
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|10:57
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|10:33
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:23
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|10:22
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|10:22
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:21
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|10:20
|Unilever Outperform
|Bernstein Research