HSBC Holdings Aktie

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WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286

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06.05.2026 12:46:44

HSBC Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat HSBC auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1419 Pence belassen. Die Bank habe ein etwas schwaches Quartal hinter sich und den Ausblick ein wenig angehoben, schrieb Jason Napier in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Der Marktfokus dürfte auf den Risiken liegen./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Neutral
Unternehmen:
HSBC Holdings plc 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
14,19 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
13,59 £ 		Abst. Kursziel*:
4,42%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
13,61 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
4,24%
Analyst Name::
Jason Napier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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