HSBC Holdings Aktie
|15,73EUR
|0,86EUR
|5,80%
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
HSBC Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat HSBC auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1419 Pence belassen. Die Bank habe ein etwas schwaches Quartal hinter sich und den Ausblick ein wenig angehoben, schrieb Jason Napier in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Der Marktfokus dürfte auf den Risiken liegen./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Neutral
|
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
14,19 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
13,59 £
|
Abst. Kursziel*:
4,42%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
13,61 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,24%
|
Analyst Name::
Jason Napier
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HSBC Holdings plc
|
12:26
|Gewinne in Europa: So performt der STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|
12:26
|Gewinne in London: So bewegt sich der FTSE 100 am Mittag (finanzen.at)
|
09:28
|Handel in London: Börsianer lassen FTSE 100 zum Start des Mittwochshandels steigen (finanzen.at)
|
09:28
|Starker Wochentag in Europa: Anleger lassen STOXX 50 zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
05.05.26
|Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
05.05.26
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 letztendlich in Rot (finanzen.at)
|
05.05.26
|Gute Stimmung in Europa: Das macht der STOXX 50 am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
05.05.26
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu HSBC Holdings plc
|12:46
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|11:12
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.05.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|05.05.26
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:46
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|11:12
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.05.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|05.05.26
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:12
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.05.26
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|10.04.26
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.04.26
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:46
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|05.05.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|HSBC Holdings plc
|15,67
|5,38%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:14
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|13:13
|Fresenius Buy
|UBS AG
|13:13
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:12
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|13:11
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:11
|Philips Buy
|UBS AG
|13:10
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|13:09
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|13:09
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:09
|Ferrari Buy
|UBS AG
|13:08
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|13:07
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|13:07
|Symrise Buy
|UBS AG
|13:05
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:05
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:04
|Siemens Buy
|UBS AG
|13:00
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:58
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:56
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|12:56
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:55
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:55
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:53
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|12:47
|AXA Buy
|UBS AG
|12:47
|Ottobock Buy
|UBS AG
|12:47
|HelloFresh Buy
|UBS AG
|12:46
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|12:41
|AMD Buy
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|12:30
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|12:28
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|12:26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|12:23
|Fraport Sell
|UBS AG
|12:23
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|12:22
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|12:22
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|12:21
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|12:21
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|11:53
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|11:52
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:52
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|11:51
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:45
|BMW Neutral
|UBS AG
|11:43
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|11:41
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:40
|Continental Buy
|UBS AG
|11:38
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:13
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:12
|TeamViewer Equal Weight
|Barclays Capital
|11:12
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:11
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)