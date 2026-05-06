Continental Aktie
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WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
Continental Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Jose M Asumendi attestierte dem künftig reinen Reifenhersteller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie starke Margen. Die Zielsetzungen seien bestätigt worden und der Verkauf der Kautschuk- und Kunststoffsparte Contitech bleibe auf Kurs./rob/tih/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:59 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:01 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Overweight
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Unternehmen:
Continental AG
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
75,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
66,72 €
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Abst. Kursziel*:
12,41%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
66,78 €
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Abst. Kursziel aktuell:
12,31%
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Analyst Name::
Jose M Asumendi
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KGV*:
-