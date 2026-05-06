NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rational nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1035 Euro belassen. Der Gewinn des Großküchenausrüsters liege leicht über den Erwartungen, schrieb Philippe Lorrain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Resultate seien insgesamt gut und lägen im Plan für die diesjährigen Zielsetzungen./rob/tih/mf



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:45 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:45 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.