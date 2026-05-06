RATIONAL Aktie
|659,00EUR
|36,00EUR
|5,78%
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
RATIONAL Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rational nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1035 Euro belassen. Der Gewinn des Großküchenausrüsters liege leicht über den Erwartungen, schrieb Philippe Lorrain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Resultate seien insgesamt gut und lägen im Plan für die diesjährigen Zielsetzungen./rob/tih/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:45 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Outperform
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
1 035,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
656,00 €
|
Abst. Kursziel*:
57,77%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
659,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
57,06%
|
Analyst Name::
Philippe Lorrain
|
KGV*:
-
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