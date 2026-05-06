Novo Nordisk Aktie
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WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 263 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Der solide US-Start des Abnehmmittels Wegovy in Pillenform werde von der Entwicklung der anderen Präparate der Dänen wieder aufgezehrt, schrieb James Quigley am Mittwochmorgen nach dem Quartalsbericht. Die erhöhten Jahresziele hätten die Markterwartungen bereits vorweggenommen./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:20 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
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Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
263,00 DKK
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Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
40,89 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
285,90 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
James Quigley
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KGV*:
-
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