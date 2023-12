ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Inditex nach einem Expertengespräch über die chinesischen Konkurrenten Shein und Temu auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Analyst Sreedhar Mahamkali untersuchte in einer am Montag vorliegenden Studie, in welchen Umfang europäische Händler der Konkurrenz aus Fernost ausgesetzt sind. Die Zara-Läden der Inditex-Gruppe würden als Anbieter besserer Qualität und langlebigerer Produkte wahrgenommen, sodass der Wettbewerb hier vielleicht weniger stark spürbar werde./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2023 / 23:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2023 / 23:46 / GMT



