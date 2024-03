NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Inditex nach Zahlen von 44 auf 49 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Renditehistorie des Bekleidungskonzerns erlaube es den Anlegern, dessen Expansionspläne sowie vorübergehend deutlich höhere Investitionen zu honorieren, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Mittwoch im Tagesverlauf aktualisierten Studie. Die mittelfristigen Konsensschätzungen dürften im niedrigen einstelligen Prozentbereich steigen. Zudem rechne er trotz der geplanten Investitionen weiterhin mit einer hundertprozentigen Gewinnausschüttung an die Aktionäre./gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2024 / 10:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2024 / 10:24 / ET





