London Stock Exchange Aktie
|104,00EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
London Stock Exchange (LSE) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für London Stock Exchange mit einem Kursziel von 12400 Pence auf "Buy" belassen. Die KI-Risiken für die Briten seien geringer als von Anlegern befürchtet, schrieb Michael Werner in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Er hält selbst das Negativszenario bereits für eingepreist./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 14:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy
|
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
124,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
88,26 £
|
Abst. Kursziel*:
40,49%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
88,26 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
40,49%
|
Analyst Name::
Michael Werner
|
KGV*:
-
