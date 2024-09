ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für London Stock Exchange (LSE) auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10100 Pence belassen. Analyst Michael Werner kappte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie in den Jahren 2025 und 2026 um zwei bis drei Prozent. Er begründete dies mit Gegenwind auf der Devisenseite. 2025 dürfte ihm zufolge die Preissetzung des britischen Börsenbetreibers zu einem wesentlichen Umsatztreiber werden./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2024 / 02:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2024 / 02:27 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.