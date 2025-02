NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für London Stock Exchange von 11600 auf 12500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Gewinnwachstum des Börsenbetreibers dürfte sich beschleunigen, was das Argument einer Aufwertung der Aktie weiter stärken sollte, schrieb Analyst Ben Bathurst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Prognosen für 2025 und 2026 nach oben./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2025 / 17:38 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2025 / 00:45 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.