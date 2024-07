ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Lufthansa auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,30 Euro belassen. Die Quartalszahlen von Europas Fluggesellschaften und Flughafenbetreibern dürften ähnlich durchwachsen ausfallen wie im Auftaktquartal, schrieb Analyst Jarrod Castle in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Im Fokus stünden aber die Aussichten für das Sommergeschäft. Angesichts der niedrigen Erwartungen erschienen die Risiken hier begrenzt. Zur Lufthansa merkte Castle an, dass auf den Langstrecken die Kapazitäten nur bei der Kranich-Airline unter dem Vor-Corona-Niveau lägen./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2024 / 21:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.07.2024 / 21:29 / GMT





