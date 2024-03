NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für LVMH von 900 auf 905 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nachdem die Aktie seit 2001 in beeindruckender Weise zugelegt habe, sei das kurzfristige Kurspotenzial angesichts der Marktdynamik womöglich geringer, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dennoch sollten Anleger bei einem Rückschlag zugreifen, empfahl er und begründete dies mit den auf lange Sicht guten Fundamentaldaten. Zudem dürfte die Aktie aus strukturellen Gründen wieder steigen./tav/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2024 / 17:36 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2024 / 00:45 / EST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.