NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für McDonald's von 330 auf 345 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die US-Schnellrestaurantketten dürften in einem von Rabattaktionen geprägten Umfeld für das dritte Quartal unterschiedliche Umsatztendenzen ausweisen, schrieb Analyst Andy Barish in einer am Montag vorliegenden Studie. McDonald's sollte seine Marktanteilsgewinne behauptet haben./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2024 / 19:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2024 / 00:00 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.