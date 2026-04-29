Mercedes-Benz Group Aktie

49,47EUR 0,51EUR 1,03%
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

29.04.2026 08:20:35

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Mercedes-Benz nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Autobauer sei gut in ein schwieriges Jahr gestartet, schrieb Stephen Reitman am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Die Marge im Kerngeschäft liege mit 4,1 Prozent über der Konsensschätzung von 3,4 Prozent sowie im Rahmen der für das Jahr angestrebten 3 bis 5 Prozent. Dazu habe Mercedes-Benz trotz der Auswirkungen des Iran-Kriegs den am 12. Februar veröffentlichten Ausblick auf 2026 bestätigt./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 05:41 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 05:41 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
61,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
49,77 € 		Abst. Kursziel*:
22,56%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
49,47 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23,32%
Analyst Name::
Stephen Reitman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

