FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Merck KGaA nach Eckdaten und einer leichten Anhebung des Gewinnziels mit einem Kursziel von 175 Euro auf "Buy" belassen. Der Spezialchemie- und Pharmakonzern habe stark abgeschnitten und die Markterwartungen insbesondere beim bereinigten Gewinn je Aktie übertroffen, schrieb Analyst Falko Friedrichs in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Mit Blick auf einzelne Sparten habe Merck in den Bereichen Pharma und Eletronics positiv überrascht. In der Sparte Life Science hätten die Darmstädter die Erwartungen erfüllt, was beruhige./la/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2024 / 07:48 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.