NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Munich Re nach den Zahlen des zweiten Quartals von 515 auf 520 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Kamran Hossain erhöhte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzung für den diesjährigen Nettoüberschuss um drei Prozent. Auch an den Erwartungen für die Folgejahre nahm er in unterschiedliche Richtungen kleinere Anpassungen vor./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2024 / 16:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2024 / 16:38 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.