NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nike auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 US-Dollar belassen. Angesichts der Inflation, der US-Zollpolitik und zurückhaltender Verbraucher, welche auf Schnäppchenjagd seien, blieben US-Konsumgütertitel unter Druck, schrieben die Branchenexperten in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Wegen der Markenstärke und Dynamik raten sie - insbesondere im Falle von Kursschwächen - bei Nike, Best Buy, Abercrombie & Fitch, Walmart, Ross Stores, Academy Sports & Outdoors, Williams-Sonoma, Amazon, Hasbro und DraftKings zum Kauf./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 22:03 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2025 / 00:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Nike Inc.mehr Analysen
|08:42
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.25
|Nike Neutral
|UBS AG
|11.08.25
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|11.08.25
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
