ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nike nach dem Gespräch mit einem Branchenexperten auf "Neutral" mit einem Kursziel von 63 US-Dollar belassen. Der US-Sportartikelhersteller mache zwar Fortschritte, schrieb Jay Sole in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Aber eine Rückkehr zu einem soliden Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich stehe wohl noch nicht unmittelbar bevor./la/bek

