Nike Aktie
|66,05EUR
|0,16EUR
|0,24%
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
Nike Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nike nach dem Gespräch mit einem Branchenexperten auf "Neutral" mit einem Kursziel von 63 US-Dollar belassen. Der US-Sportartikelhersteller mache zwar Fortschritte, schrieb Jay Sole in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Aber eine Rückkehr zu einem soliden Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich stehe wohl noch nicht unmittelbar bevor./la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 01:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 01:04 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 63,00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 77,20
|
Abst. Kursziel*:
-18,39%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 77,20
|
Abst. Kursziel aktuell:
-18,39%
|
Analyst Name::
Jay Sole
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nike Inc.mehr Nachrichten
|
13.08.25
|Börse New York in Grün: Dow Jones zum Ende des Mittwochshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
13.08.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
13.08.25
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones verbucht am Mittag Zuschläge (finanzen.at)
|
13.08.25
|Freundlicher Handel: Dow Jones zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12.08.25
|Gewinne in New York: Dow Jones bewegt sich am Dienstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
11.08.25
|Verluste in New York: Dow Jones fällt am Mittag zurück (finanzen.at)
|
11.08.25
|Börse New York in Grün: Dow Jones zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
08.08.25
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)