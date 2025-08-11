Nike Aktie

63,23EUR -0,42EUR -0,66%
Nike für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
11.08.2025 15:21:18

Nike Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. nach aktuellen Absatzzahlen des wichtigen Großhändlers Pou Sheng auf "Outperform" mit einem Kursziel von 265 Euro belassen. Der chinesische Händler habe für Juli von einem rückläufigen Einzelhandelsgeschäft berichtet, schrieb Aneesha Sherman in einer am Montag vorliegenden Studie. Im Vorjahresvergleich sei dies schon das fünfte Jahr in Folge mit einem Rückgang. Für Adidas und Nike lasse dies die Folgerung zu, dass das Wachstum in China gedämpft bleibe./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 10:59 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 10:59 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nike Inc. Outperform
Unternehmen:
Nike Inc. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 85,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 73,54 		Abst. Kursziel*:
15,58%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 73,45 		Abst. Kursziel aktuell:
15,72%
Analyst Name::
Aneesha Sherman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nike Inc.mehr Nachrichten

Analysen zu Nike Inc.mehr Analysen

15:21 Nike Outperform Bernstein Research
07:55 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
28.07.25 Nike Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.07.25 Nike Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.07.25 Nike Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Nike Inc. 63,23 -0,66% Nike Inc.

Aktuelle Aktienanalysen

16:40 Orsted Verkaufen DZ BANK
16:25 Salzgitter Halten DZ BANK
15:21 Nike Outperform Bernstein Research
15:21 adidas Outperform Bernstein Research
14:11 Carl Zeiss Meditec Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:56 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
13:56 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
13:55 Swiss Re Hold Jefferies & Company Inc.
13:55 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
13:55 Assicurazioni Generali Buy Jefferies & Company Inc.
13:54 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
13:37 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
12:10 Salzgitter Neutral UBS AG
11:41 Unilever Outperform Bernstein Research
11:39 Reckitt Benckiser Outperform Bernstein Research
11:32 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
11:27 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
11:17 Danone Market-Perform Bernstein Research
11:13 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
11:11 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
10:41 Bayer Kaufen DZ BANK
10:25 Merck Buy Deutsche Bank AG
10:24 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
10:23 RTL Hold Deutsche Bank AG
10:23 London Stock Exchange Buy Deutsche Bank AG
10:22 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
10:07 Givaudan Underperform Jefferies & Company Inc.
10:07 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
10:07 LANXESS Underperform Jefferies & Company Inc.
10:07 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
10:06 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
09:35 Jungheinrich Buy Baader Bank
09:31 NVIDIA Outperform Bernstein Research
09:18 Merck Buy UBS AG
09:18 Ströer Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
09:17 Eckert & Ziegler Hold Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
09:17 Deutsche Telekom Buy UBS AG
08:51 RTL Hold Warburg Research
08:51 Symrise Buy Warburg Research
08:50 thyssenkrupp Buy Baader Bank
08:49 Salzgitter Buy Baader Bank
08:48 Salzgitter Hold Jefferies & Company Inc.
08:35 Nutrien Outperform RBC Capital Markets
08:33 Reckitt Benckiser Hold Jefferies & Company Inc.
08:30 L'Oréal Hold Jefferies & Company Inc.
08:28 Zalando Outperform RBC Capital Markets
08:28 HUGO BOSS Outperform RBC Capital Markets
08:09 Danone Underperform Jefferies & Company Inc.
08:07 SUSS MicroTec Hold Jefferies & Company Inc.
07:55 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen