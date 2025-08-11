Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
Nike Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. nach aktuellen Absatzzahlen des wichtigen Großhändlers Pou Sheng auf "Outperform" mit einem Kursziel von 265 Euro belassen. Der chinesische Händler habe für Juli von einem rückläufigen Einzelhandelsgeschäft berichtet, schrieb Aneesha Sherman in einer am Montag vorliegenden Studie. Im Vorjahresvergleich sei dies schon das fünfte Jahr in Folge mit einem Rückgang. Für Adidas und Nike lasse dies die Folgerung zu, dass das Wachstum in China gedämpft bleibe./tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 10:59 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 10:59 / UTC
|15:21
Bernstein Research
Nike Sector Perform
|07:55
Nike Overweight
JP Morgan Chase & Co.
Nike Hold
|Nike Overweight
Nike Outperform
|23.07.25
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.25
|Nike Outperform
|Bernstein Research
