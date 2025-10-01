Nike Aktie
|61,61EUR
|2,11EUR
|3,55%
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
01.10.2025 07:23:48
Nike Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nike nach Zahlen mit einem Kursziel von 90 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die Ergebnisse hätten im ersten Geschäftsquartal in allen Regionen über den Erwartungen gelegen, schrieb Piral Dadhania am Dienstagabend. Der Fokus liege nun auf der Prognose für das zweite Jahresviertel./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 17:21 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 17:21 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Outperform
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 90,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 69,73
|
Abst. Kursziel*:
29,07%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 69,73
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,07%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Nike Inc.mehr Nachrichten
|
30.09.25
|Nike thumps expectations despite 31% fall in earnings (Financial Times)
|
26.09.25
|Gute Stimmung in New York: Das macht der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
|
26.09.25
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nike-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
25.09.25
|Handel in New York: Dow Jones beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
25.09.25
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
25.09.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones liegt am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.at)
|
25.09.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones gibt zum Start des Donnerstagshandels nach (finanzen.at)
|
22.09.25
|Gewinne in New York: Dow Jones am Montagnachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Nike Inc.mehr Analysen
|07:23
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.25
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|Nike Neutral
|UBS AG
|18.09.25
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.25
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:23
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.25
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|Nike Neutral
|UBS AG
|18.09.25
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.25
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:23
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.25
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.25
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.25
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|Nike Neutral
|UBS AG
|04.09.25
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.08.25
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.25
|Nike Neutral
|UBS AG
|11.08.25
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc.
|61,69
|3,68%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:59
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:49
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:45
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:38
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|07:35
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|07:23
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|07:16
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:14
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:29
|PUMA Neutral
|UBS AG
|06:28
|ASML NV Buy
|UBS AG
|30.09.25
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|30.09.25
|NEL ASA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|Boeing Buy
|UBS AG
|30.09.25
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|30.09.25
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|30.09.25
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|30.09.25
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|30.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|30.09.25
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|30.09.25
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|30.09.25
|Airbus Buy
|UBS AG
|30.09.25
|Raiffeisen Equal weight
|Barclays Capital
|30.09.25
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|30.09.25
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|30.09.25
|Symrise Buy
|UBS AG
|30.09.25
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.25
|Rio Tinto Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.25
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.25
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|30.09.25
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|30.09.25
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|Klöckner Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|Akzo Nobel Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|HORNBACH Buy
|Warburg Research
|30.09.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG