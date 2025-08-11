Nike Aktie
|63,73EUR
|0,08EUR
|0,13%
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
Nike Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nike von 65 auf 76 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen.Er habe die Schätzungen nach der Halbjahresberichtssaison überarbeitet, schrieb Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Auch die Entwicklungen der US-Importzölle spiegelten sich nun in seinen Annahmen für die Luxusgüter- und Modekonzerne wider. Nike mache Fortschritte in Bezug auf die Maßnahmen für eine Trendumkehr zum Besseren./bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2025 / 17:46 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Sector Perform
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 76,00
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
$ 74,19
|
Abst. Kursziel*:
2,44%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
$ 74,19
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,44%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nike Inc.mehr Nachrichten
|
08.08.25
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
08.08.25
|Pluszeichen in New York: Dow Jones bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
08.08.25
|Dow Jones aktuell: So entwickelt sich der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
|
08.08.25
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nike-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
08.08.25
|Gewinne in New York: Dow Jones notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
|
07.08.25
|Handel in New York: Dow Jones sackt am Nachmittag ab (finanzen.at)
|
06.08.25
|Börse New York in Rot: Dow Jones startet im Minus (finanzen.at)
|
04.08.25
|Gewinne in New York: Dow Jones legt zu (finanzen.at)
Analysen zu Nike Inc.mehr Analysen
|07:55
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.25
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.25
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|09.07.25
|Nike Halten
|DZ BANK
|07:55
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.25
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.25
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|09.07.25
|Nike Halten
|DZ BANK
|28.07.25
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.25
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|27.06.25
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|26.06.25
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.25
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.08.23
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|07:55
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.07.25
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.07.25
|Nike Halten
|DZ BANK
|27.06.25
|Nike Equal Weight
|Barclays Capital
|27.06.25
|Nike Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc.
|63,73
|0,13%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:50
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|08:49
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|08:48
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:35
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|08:33
|Reckitt Benckiser Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:30
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:28
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|08:28
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|08:09
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:07
|SUSS MicroTec Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:55
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:55
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:54
|Beiersdorf Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:52
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:52
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|07:51
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|07:51
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:51
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|07:50
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|07:33
|Novo Nordisk Market-Perform
|Bernstein Research
|07:32
|TotalEnergies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:28
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:26
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:24
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:24
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:23
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|08.08.25
|Linde Outperform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|Symrise Buy
|Baader Bank
|08.08.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|Under Armour Buy
|UBS AG
|08.08.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|Klöckner Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|HUGO BOSS Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|GEA Buy
|UBS AG
|08.08.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|08.08.25
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|08.08.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.