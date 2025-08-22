Nike Aktie
|65,72EUR
|0,49EUR
|0,75%
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
Nike Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nike auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 76 US-Dollar belassen. Die Ausgabenbereitschaft für Sportartikel in den USA sei leicht rückläufig, wobei die Besorgnis über Zölle zunehme, schrieb Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie auf Basis eigener Marktumfragen. In China bessere sich die Konsumstimmung. Für Nike seien Umfrageergebnisse insgesamt positiv, da die Markenführerschaft in den USA trotz einer Übergangsphase ebenso anhalte, wie die Präferenz für die Kategorie "Performance Running"./edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 22:40 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Sector Perform
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 76,00
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
$ 76,18
|
Abst. Kursziel*:
-0,24%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
$ 76,18
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0,24%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nike Inc.mehr Nachrichten
|
20.08.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones zum Handelsende im Aufwind (finanzen.at)
|
18.08.25
|Börse New York: So steht der Dow Jones am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
18.08.25
|Minuszeichen in New York: Dow Jones notiert mittags im Minus (finanzen.at)
|
15.08.25
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nike von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
14.08.25
|Börse New York: Dow Jones am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.at)
|
14.08.25
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
|
13.08.25
|Börse New York in Grün: Dow Jones zum Ende des Mittwochshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
13.08.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)