Nike Aktie

65,72EUR 0,49EUR 0,75%
Nike für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

22.08.2025 12:31:19

Nike Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nike auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 76 US-Dollar belassen. Die Ausgabenbereitschaft für Sportartikel in den USA sei leicht rückläufig, wobei die Besorgnis über Zölle zunehme, schrieb Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie auf Basis eigener Marktumfragen. In China bessere sich die Konsumstimmung. Für Nike seien Umfrageergebnisse insgesamt positiv, da die Markenführerschaft in den USA trotz einer Übergangsphase ebenso anhalte, wie die Präferenz für die Kategorie "Performance Running"./edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 22:40 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Nike Inc. Sector Perform
Unternehmen:
Nike Inc. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 76,00
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
$ 76,18 		Abst. Kursziel*:
-0,24%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
$ 76,18 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,24%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

