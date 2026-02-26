Nordex Aktie

42,28EUR 0,88EUR 2,13%
Nordex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.02.2026 06:55:21

Nordex Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordex von 38 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Hamburger hätten erneut über ein imposantes Quartal berichtet, schrieb Constantin Hesse am Mittwochabend. Damit bestätige sich der Beginn einer strukturell stärkeren Phase. Auch nach der Kursrally hält er den Zenit noch nicht für erreicht./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 16:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 16:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordex AG Buy
Unternehmen:
Nordex AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
41,28 € 		Abst. Kursziel*:
21,12%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
42,28 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,26%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nordex AG

mehr Nachrichten