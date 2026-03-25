25.03.2026 08:09:17

Nordex Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Analyst Constantin Hesse verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf die Ankündigung des Bundeswirtschafts- und Energieministers über eine zusätzliche Förderung für Onshore-Windkraft bis 2030. Davon werde Nordex profitieren. Er sieht in dem Schritt ein klares Signal, dass die Energiewende vor dem Hintergrund des Nahostkonflikts ein zentrales Thema sei./rob/ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 18:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 18:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordex AG Buy
Unternehmen:
Nordex AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
43,90 € 		Abst. Kursziel*:
13,90%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
44,04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,53%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

08:09 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
23.03.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets
19.03.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
11.03.26 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.03.26 Nordex Market-Perform Bernstein Research
