Ottobock Aktie
|49,76EUR
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|6,60%
WKN DE: BCK222 / ISIN: DE000BCK2223
Ottobock Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ottobock nach einer Roadshow unter anderem mit dem Finanzchef auf "Buy" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Bei dem Prothesenhersteller sei die Lage fundamental intakt, schrieb Falko Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie. Daran ändere auch ein gedämpfter Start in das laufende Geschäftsjahr nichts./rob/tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ottobock Buy
|
Unternehmen:
Ottobock
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Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
81,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
48,12 €
|
Abst. Kursziel*:
68,33%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
49,76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
62,78%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
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