NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall nach Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1200 Euro belassen. Der interessanteste Teil einer Präsentation sei eine Folie, auf der Rheinmetall seine Zuversicht signalisiere, in den nächsten fünf Jahren 20 bis 25 Prozent der Rüstungsausgaben europäischer Nato-Staaten auf sich vereinen zu können, schrieb Analyst David Perry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er könne dies noch nicht näher bewerten. Sollte es aber so kommen, weist er darauf hin, dass Rheinmetall damit selbst die höchsten Erwartungen deutlich übertreffen würde./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2025 / 08:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2025 / 08:37 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.