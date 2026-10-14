Rio Tinto Aktie
|82,36EUR
|-0,88EUR
|-1,06%
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
Rio Tinto Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Hold" und das Kursziel auf 7700 Pence belassen. Die Produktionszahlen für das dritte Quartal seien bei Eisenerz und Bauxit besser als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Christopher LaFemina in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Alles in allem sei es wieder ein solider Produktionsbericht des Bergbaukonzerns gewesen./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 20:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 20:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Hold
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
77,00 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
82,23 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
69,29 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Christopher LaFemina
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rio Tinto plc
|
13.10.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
13.10.26
|STOXX 50-Handel aktuell: nachmittags Gewinne im STOXX 50 (finanzen.at)
|
13.10.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
13.10.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
13.10.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
12.10.26
|Handel in Europa: STOXX 50 notiert schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
12.10.26
|STOXX 50-Handel aktuell: Das macht der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
12.10.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 liegt mittags im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Rio Tinto plc
|13.10.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|07.10.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|07.10.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.26
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.05.26
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|01.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|07.10.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Rio Tinto plc
|82,19
|-1,26%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:33
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:28
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08:21
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:20
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:02
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:02
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:16
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|13.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|13.10.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|13.10.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|13.10.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|13.10.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Fielmann Add
|Baader Bank
|13.10.26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|13.10.26
|DEUTZ Outperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.