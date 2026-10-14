Rio Tinto Aktie

82,36EUR -0,88EUR -1,06%
Rio Tinto für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757

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14.10.2026 08:28:20

Rio Tinto Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Hold" und das Kursziel auf 7700 Pence belassen. Die Produktionszahlen für das dritte Quartal seien bei Eisenerz und Bauxit besser als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Christopher LaFemina in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Alles in allem sei es wieder ein solider Produktionsbericht des Bergbaukonzerns gewesen./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 20:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 20:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rio Tinto plc Hold
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
77,00 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
82,23 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
69,29 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Christopher LaFemina 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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13.10.26 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.10.26 Rio Tinto Neutral UBS AG
07.10.26 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
06.10.26 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
06.10.26 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel

Rio Tinto plc 82,19 -1,26% Rio Tinto plc

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08:33 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
08:28 Rio Tinto Hold Jefferies & Company Inc.
08:21 Givaudan Underperform Bernstein Research
08:21 Iberdrola Hold Jefferies & Company Inc.
08:20 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
08:02 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:02 easyJet Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:01 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:16 Swiss Re Underperform Jefferies & Company Inc.
13.10.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
13.10.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
13.10.26 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
13.10.26 Nutrien Outperform RBC Capital Markets
13.10.26 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen DZ BANK
13.10.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
13.10.26 JPMorgan Chase Outperform RBC Capital Markets
13.10.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
13.10.26 JPMorgan Chase Hold Jefferies & Company Inc.
13.10.26 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
13.10.26 Diageo Outperform Bernstein Research
13.10.26 DEUTZ Buy Warburg Research
13.10.26 ABB Neutral UBS AG
13.10.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
13.10.26 GSK Sector Perform RBC Capital Markets
13.10.26 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
13.10.26 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
13.10.26 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
13.10.26 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Delivery Hero Neutral UBS AG
13.10.26 L'Oréal Buy UBS AG
13.10.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.
13.10.26 BP Outperform RBC Capital Markets
13.10.26 BP Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Fielmann Add Baader Bank
13.10.26 KION GROUP Buy UBS AG
13.10.26 DEUTZ Outperform Bernstein Research
13.10.26 CTS Eventim Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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