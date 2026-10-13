Rio Tinto Aktie

83,21EUR -1,70EUR -2,00%
Rio Tinto für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757

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13.10.2026 20:18:45

Rio Tinto Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto von 8100 auf 7950 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. In China mangele es im laufenden und im kommenden Quartal an Impulsen mit Blick auf solche Konjunkturprogramme, die auf eine Ankurbelung der Anlageinvestitionen in Sachwerte abzielten, schrieb Dominic O'Kane in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Insofern sehe er für den Rohstoffkonzern weder unmittelbare positive Kurstreiber noch ein überzeugendes Aufwärtspotenzial in Richtung des fairen Werts./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 17:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 17:01 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rio Tinto plc Neutral
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
79,50 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
83,32 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
69,97 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Dominic O'Kane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Rio Tinto plc 83,18 -2,04% Rio Tinto plc

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14:49 JPMorgan Chase Hold Jefferies & Company Inc.
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14:20 Diageo Outperform Bernstein Research
13:20 DEUTZ Buy Warburg Research
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13:15 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
13:14 GSK Sector Perform RBC Capital Markets
13:14 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
13:14 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
13:13 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
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13:11 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
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12:26 KION GROUP Buy UBS AG
12:11 DEUTZ Outperform Bernstein Research
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11:11 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Deutsche Bank AG
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