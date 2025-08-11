Rolls-Royce Aktie
|12,54EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
11.08.2025 07:28:30
Rolls-Royce Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rolls-Royce nach Zahlen von 1040 auf 1245 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. David H Perry hob in einer am Montag vorliegenden Studie seine Gewinnerwartungen für den Triebwerksbauer an. Dessen erstes Geschäftshalbjahr sei außergewöhnlich stark verlaufen./rob/mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 02:20 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 03:09 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Overweight
|
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
12,45 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
10,72 £
|
Abst. Kursziel*:
16,19%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
10,72 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,19%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|
