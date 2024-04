NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der Aktienkurs des Energieversorgers habe eng mit dem Rückgang der Terminstrompreise von Januar bis Mitte Februar korreliert, deren seitherige Erholung aber noch nicht nachvollzogen, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Montag vorliegenden Studie./gl/ajx



