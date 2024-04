NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Analyst Ahmed Farman verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf stornierte Verhandlungen für große Offshore-Windprojekte durch den US-Bundesstaat New York. Dies sei "wenig hilfreich" und sorge für eine "gewisse Unsicherheit", schrieb Farman. Angesichts der für 2024/25 erwarteten Anzahl an New Yorker Auktionen sei der Versorger aber weiterhin zuversichtlich, sich in nächster Zeit einige Projekte zu sichern./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2024 / 08:04 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2024 / 08:04 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.