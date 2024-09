ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Buy" belassen. Über die 2024 bislang um ein Fünftel gefallene Aktie des Energiekonzerns werde zuletzt unter Investoren viel debattiert, schrieb Analystin Wanda Serwinowska in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar. Beim aktuellen Aktienkurs müssten Anleger davon ausgehen, dass das Unternehmen quasi nicht mehr wächst oder die Investitionen in erneuerbare Energien wertneutral bleiben. Beides sei unwahrscheinlich./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2024 / 06:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2024 / 06:34 / GMT



