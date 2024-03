NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat RWE nach den wegen fallender Energiepreise jüngsten Kursverlusten auf "Outperform" belassen. Das Kursziel beträgt unverändert 52,50 Euro. Die Aktie werde unter dem Wert ihrer operativen Aktivitäten im Bereich der Erneuerbaren Energien gehandelt, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er stellte sich nun die Frage, welche Möglichkeiten das Management habe, um dies zu ändern. Die reale Abhängigkeit von den Energiepreisen könne erklärt werden, aber auch Aktienrückkäufe hält er für eine Möglichkeit./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2024 / 16:24 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2024 / 06:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.