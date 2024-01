FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Saint-Gobain vor der Veröffentlichung von Gesamtjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Bei dem französischen Baustoffkonzern dürfte der Umsatz aus eigener Kraft 2023 um etwa 0,6 Prozent zurückgegangen sein, schrieb Analyst Jon Bell in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Unter Berücksichtigung negativer Währungseffekte könnte der Umsatz sogar um etwa 6 Prozent gefallen sein. Dies spiegele die Stärke des Euro wider, insbesondere gegenüber der norwegischen Krone, der schwedischen Krone und dem US-Dollar./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2024 / 06:55 / CET



