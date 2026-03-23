Salzgitter Aktie

32,78EUR -2,46EUR -6,98%
Salzgitter für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.03.2026 09:17:17

Salzgitter Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salzgitter AG nach detaillierten Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Hold" belassen. Der Stahlhersteller habe seine am 10. Februar bekannt gegebenen Jahresziele bestätigt, schrieb Cole Hathorn am Montag. Dies dürfte ihm zufolge angesichts des Konflikts im Nahen Osten als leicht positiv im derzeit schwachen Gesamtmarkt gewertet werden./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 03:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 03:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Salzgitter Hold
Unternehmen:
Salzgitter 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
32,30 € 		Abst. Kursziel*:
-10,22%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
32,78 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-11,53%
Analyst Name::
Cole Hathorn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Salzgitter

mehr Nachrichten