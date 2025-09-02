Sanofi Aktie

85,42EUR 1,08EUR 1,28%
Sanofi

WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578

02.09.2025 10:41:57

Sanofi Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Aktien von Sanofi von 90 auf 110 Euro angehoben und die Papiere von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Amlitelimab könnte ein wichtiger und möglicherweise gar einziger Ausweg aus dem 2031 drohenden Dilemma durch den Patentauslauf von Dupixent sein, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Dienstag vorliegenden Kaufempfehlung. Zu Amlitelimab stünden aus der Studie gegen Atopische Dermatitis wichtige Daten bevor. Er rechnet mit positiven Resultaten in einer Indikation mit einer Umsatzchance, die er bei mehr als 70 Prozent der Dupixent-Erlöse sieht./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
84,67 € 		Abst. Kursziel*:
29,92%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
85,42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28,78%
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

