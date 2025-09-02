Sanofi Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Aktien von Sanofi von 90 auf 110 Euro angehoben und die Papiere von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Amlitelimab könnte ein wichtiger und möglicherweise gar einziger Ausweg aus dem 2031 drohenden Dilemma durch den Patentauslauf von Dupixent sein, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Dienstag vorliegenden Kaufempfehlung. Zu Amlitelimab stünden aus der Studie gegen Atopische Dermatitis wichtige Daten bevor. Er rechnet mit positiven Resultaten in einer Indikation mit einer Umsatzchance, die er bei mehr als 70 Prozent der Dupixent-Erlöse sieht./ag/la
