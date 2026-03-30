NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sartorius von 257 auf 232 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Seine Kurszielsenkung sei eine Reaktion auf die gestiegenen Marktzinsen, schrieb James Quigley am Montag. Die Papiere der Tochter Stedim Biotech empfahl er zum Kauf./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 00:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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