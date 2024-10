NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Vorzugsaktien von Sartorius beim Kursziel von 258 Euro mit "Neutral" aufgenommen. Der Laborzulieferer stehe im Bioprocessing-Bereich vor der Erholung, schrieb James Quigley in seiner am Donnerstag vorliegenden Analyse. Er rät aber, auf die Papiere der Tochter Sartorius Stedim Biotech zu setzen, die er zum Kauf empfiehlt. Hier sieht er mehr Bewertungspotenzial./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2024 / 19:22 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.