Schneider Electric Aktie

213,90EUR 3,70EUR 1,76%
Schneider Electric für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972

02.09.2025 09:55:04

Schneider Electric Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Aktien von Schneider Electric von 220 auf 240 Euro angehoben und die Papiere nach ihrer Underperformance von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Konzernchef Olivier Blum habe auf einer Roadshow anhaltend solides Wachstum avisiert, schrieb Gael de-Bray in seiner am Dienstag vorliegenden Kaufempfehlung. Er hob vor allem die anhaltend pralle Auftragspipeline im Bereich Datenzentren hervor, die für das kommende Jahr eine gute Berechenbarkeit des Geschäfts bedeute./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Buy
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
240,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
214,00 € 		Abst. Kursziel*:
12,15%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
213,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,20%
Analyst Name::
Gael de-Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

