Siemens Energy Aktie
|138,35EUR
|-4,50EUR
|-3,15%
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
Siemens Energy Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Energy nach einer Veranstaltung für Analysten (Pre-Close-Call) vor den Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 164 Euro belassen. Lucas Ferhani schrieb am Montag von einem insgesamt beruhigenden Update. Der Krieg im Nahen Osten wirke sich nicht auf Logistik, Lieferketten oder Nachfrage des Energietechnikkonzerns in der Region aus. Insgesamt seien die Fundamentaldaten in den Bereichen Gas und Netze weiterhin sehr solide, während die Windsparte auf Kurs zur Erreichung der Gewinnschwelle bleibe./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 14:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 14:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
164,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
140,49 €
|
Abst. Kursziel*:
16,74%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
138,35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,54%
|
Analyst Name::
Lucas Ferhani
|
KGV*:
-
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